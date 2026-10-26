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Захворюваність на грип та ОРВІ з початку епідсезону на 20% менше минулорічної

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Захворюваність на грип та ОРВІ з початку епідсезону на 20% менше минулорічної

З початку епідсезону на грип та ОРВІ захворіло на 20% менше українців, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я (ЦГЗ), всього протягом епідсезону з 28 вересня до 18 жовтня 2026 року на ГРВІ перехворіло 307443 українців, в тому числі зафіксовано 217 випадків COVID-19.

За інформацією ЦГЗ, наразі жодних ознак інтенсивного поширення респіраторних інфекцій в Україні не спостерігається, показники захворюваності в усіх регіонах України відповідають фоновому рівню інтенсивності.

 

Автор

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#грип #орві #захворюваність
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