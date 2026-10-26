В Україну надійшло 232,5 тис доз інактивованої вакцини проти поліо в межах співпраці МОЗ та Gavi

В Україну надійшло 232,5 тис. доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) в межах співпраці Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Як повідомляє МОЗ, угоду про партнерство між Gavi та Україною підписано наприкінці 2024 року. Зокрема, за цією угодою Gavi фінансує частину вакцин на підтримку національної програми з імунізації відповідно до національної Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 року.

У межах партнерства закупівлю та доставку вакцин до країни здійснює ЮНІСЕФ, а Центр громадського здоров’я МОЗ України координує їхній розподіл до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

"Наразі вакцини зберігаються на національному складі та будуть розподілені між закладами охорони здоров’я в усіх регіонах України", - уточнює МОЗ.

Відомство нагадує, що 24 жовтня відзначався День боротьби з поліомієлітом. Завдяки масовим кампаніям з вакцинації кількість випадків поліомієліту у світі скоротилася більш ніж на 99% з приблизно 350 тис. випадків у 1988 році до 12 у 2023.

Як повідомлялося, останній спалах поліомієліту в Україні був виявлений у 2021 році - були зафіксовані два випадки паралітичного поліомієліту. Ще 19 здорових контактних осіб мали позитивні результати тестування, але не мали симптомів паралітичного поліомієліту. Спалах був пов’язаний із поширенням цього вірусу, який раніше циркулював у Таджикистані. В вересні 2023 року ВООЗ офіційно оголосила спалах закритим.