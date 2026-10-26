Повну автономність мають три медзаклади Запорізької області – МОЗ

Повну автономність наразі мають три з 12 медичних закладів спроможної мережі Запорізької області, повідомляє Міністерство охорони здоров'я за підсумками моніторингу автономності медзакладів.

За даними відомства, всі 12 закладів спроможної мережі забезпечено резервними генераторами, автономне теплопостачання мають 11 закладів (92%), автономне водопостачання – три (25%). Ще шість закладів (50%) оснащено сонячними панелями.

МОЗ також повідомляє, що у межах проєкту "Промінь надії" сонячну генерацію запустили у трьох медзакладах області. Передбачено облаштування сонячними панелями ще семи.

До посилення енергетичної автономності лікарень долучено міжнародних партнерів. Зокрема, за підтримки ЮНІСЕФ передбачено встановлення сонячних панелей у двох медзакладах, в одному з них реалізацію проєкту заплановано до кінця 2026 року. Ще чотири заклади включено до попереднього переліку для можливого забезпечення сонячними панелями за підтримки Міжнародного комітету порятунку.