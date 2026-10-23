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Медицина

ПриватБанк спрямує 5 млн грн на відновлення операційного блоку Інституту Стражеска

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ПриватБанк спрямує 5 млн грн на закупівлю медичного обладнання для відновлення операційного блоку Інституту кардіології ім.академіка М.Д.Стражеска, зруйнованого внаслідок російського обстрілу 20 жовтня, повідомила пресслужба фінустанови.

"Ці 5 мільйонів гривень підуть на невідкладну закупівлю медичного обладнання, щоб лікарі якнайшвидше могли повернутися до операційних та продовжувати рятувати життя українців", – зазначила керівниця зв'язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку Олеся Жулинська.

За інформацією банку, внаслідок обстрілу суттєвих руйнувань зазнав шостий поверх інституту, де операційний блок було повністю знищено.

Кошти спрямують через благодійну програму фундації ПриватБанку "Невідкладний донат: "Допомога шпиталям та медзакладам України".

Це вже другий удар по Інституту Стражеска: восени 2025 року були пошкоджені відділення на третьому-п'ятому поверхах. Тоді ПриватБанк спільно з клієнтами-благодійниками спрямував 3 млн грн на відновлення роботи операційних.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 вересня 2026 року становили 983,82 млрд грн (22,8% від загального обсягу). За перше півріччя року банк спрямував на благодійність 357,88 млн грн.

Автори

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#допомога #приватбанк #інститут_кардіології
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