Понад 55 тис. родин хворих дітей отримали підтримку від "Дому Рональда МакДональда" за 10 років роботи

За 10 років діяльності благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна" понад 55 тисяч родин отримали підтримку під час лікування дітей у медичних закладах країни, повідомляється у пресрелізі фонду.

Згідно з повідомленням, з 2016 року організація створила шість Сімейних кімнат у дитячих лікарнях Києва, Львова, Вінниці, Рівного, Харкова та Сум (останні дві тимчасово зачинені), де загальна кількість відвідувань перевищила 415 тис. Батькам було надано понад 22,7 тис. безкоштовних ночівель.

Крім того, фондом реалізується проєкт будівництва першого в Україні п'ятиповерхового Дому Рональда МакДональда площею понад 3,5 тис. кв. м на території НДСЛ “Охматдит” на 50 кімнат, який щороку забезпечуватиме понад 36 тис. безкоштовних ночівель для близько 2,6 рідних. Також у межах допомоги лікарням 46 дитячих закладів по всій країні отримають 1 400 спеціальних розкладних ліжок загальною вартістю понад 20 млн грн для перебування батьків у палатах разом із дітьми.

У фонді відзначають, що за цей період понад 30 тис. медпрацівників пройшли навчання з сімейно орієнтованої медицини, а понад 130 лікарень стали партнерами організації. У межах гуманітарних програм після початку повномасштабного вторгнення допомогу отримали понад 1 млн українців і більш ніж 100 медичних закладів, куди, зокрема, було передано 300 тис. продуктових наборів та понад 600 одиниць обладнання для лікування ран і опіків.

"Серед наших наступних пріоритетів - відкриття двох Сімейних кімнат в обласних лікарнях та нова хвиля програми розкладних ліжок, що дозволить ще більшій кількості батьків бути поруч із дітьми під час лікування. Водночас важливим напрямом нашої роботи стане реалізація національних ініціатив, спрямованих на підтримку психічного здоров’я дітей та їхніх родин", - наводяться у релізі слова директорки БО "Дім Рональда МакДональда Україна" Галини Соловей.

Організація є частиною глобальної мережі Ronald McDonald House, що працює у 62 країнах. Партнером-засновником та найбільшим корпоративним партнером фонду в Україні з 2016 року є компанія "МакДональдз". Генеральними партнерами також виступають "Релігійне управління Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні", MetLife Foundation та HAVI Logistics Ukraine.