Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

Ворог пошкодив операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві – Корецький

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог пошкодив операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві – Корецький
Фото: t.me/Koretskyi_official

Ворог пошкодив операційну Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук у Києві, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер – на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу. Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр подякував лікарям і персоналу, які продовжують працювати і рятувати пацієнтів.

Як повідомлялося, 29 вересня 2025 року внаслідок російської комбінованої атаки будівля клінічного корпусу Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України" була пошкоджена на рівні 3-5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали. Внаслідок атаки також загинула працівниця закладу і пацієнт.

Тоді Кабінет міністрів виділив 37 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/890

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#пошкодження #обстріл #корецький #стражеско #медзаклад
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики, повідомив прем'є…

Читати
Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати