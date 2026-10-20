Ворог пошкодив операційну Інституту Стражеска НАМН у Києві – Корецький

Ворог пошкодив операційну Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук у Києві, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер – на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу. Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Прем'єр подякував лікарям і персоналу, які продовжують працювати і рятувати пацієнтів.

Як повідомлялося, 29 вересня 2025 року внаслідок російської комбінованої атаки будівля клінічного корпусу Державної установи "Національний науковий центр "Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України" була пошкоджена на рівні 3-5 поверхів. Понад 40 пацієнтів і працівників постраждали. Внаслідок атаки також загинула працівниця закладу і пацієнт.

Тоді Кабінет міністрів виділив 37 млн грн на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Джерело: https://t.me/Koretskyi_official/890