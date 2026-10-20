Уряд поновив дозвіл на використання технічного кисню для медпотреб

Уряд поновив дозвіл на використання технічного кисню для медичних потреб, який діяв на період ковідного карантину, на весь період воєнного стану.

Як повідомляє Укрфармагентство, відповідний дозвіл закріплено постановою уряду від 2 жовтня про зміни до доступу до кисневої терапії для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зміни передбачають можливість використання для потреб охорони здоров'я технічного кисню, основні показники якості (специфікації) якого відповідають основним показникам якості кисню медичного. Зокрема, частка кисню має бути не меншою за 99,5%, і це обов'язково має підтверджуватися протоколом чи сертифікатом аналізу від атестованої/акредитованої лабораторії.

Крім того, доставку такого кисню до закладів охорони здоров'я можуть здійснювати виключно ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва та оптової торгівлі медичними газами. При цьому ліцензіати зобов'язані щомісяця звітувати перед Укрфармагентством про те, які саме заклади охорони здоров'я отримали кисень, які саме обсяги і якої якості він був.

До прийнятих змін використання технічного кисню (що відповідав вимогам медичного) дозволялося виключно для лікування пацієнтів із COVID-19, його не можна було офіційно застосовувати для хворих з іншими діагнозами, зокрема при серцевій недостатності, травмах, під час операцій тощо.