Всі українські місця проведення кліндосліджень підтвердили свою здатність це робити, дослідження тривають в 92% – ЄБА

Всі українські місця проведення клінічних досліджень (МПКД або сайт) підтвердили готовність і здатність їх проведення, активні клінічні дослідження тривають у 92% опитаних центрів, повідомила Європейська бізнес-асоціація (ЄБА).

Згідно з її пресрелізом, про це свідчать дані щорічного опитування щодо стану МПКД в Україні, в якому взяли участь 97 клінічних центрів із 16 регіонів країни.

Однак, за даними ЄБА, спостерігається зниження рівня операційного навантаження на МПКД.

"Частка сайтів, які оцінюють своє навантаження як низьке, зросла з 20% у 2025 році до 45% у 2026-му, що свідчить про наявність додаткового потенціалу для запуску нових проєктів і розширення участі в міжнародних клінічних дослідженнях", – зазначає ЄБА.

Водночас наголошується, що забезпечення досліджуваними лікарськими засобами є стабільним: 90% центрів оцінюють його як належне. Так само 85% респондентів позитивно оцінюють організацію експорту біологічних зразків, про незначні труднощі повідомляють 7% опитаних центрів.

За даними ЄБА, станом на зараз повністю функціонують 93% з опитаних сайтів, 98% мають достатній кадровий потенціал для проведення клінічних досліджень.

"Особливо показовими є відповіді МПКД щодо подальшого розвитку. 97% мають високу зацікавленість у нових проєктах. Крім того, готовність до проведення нових клінічних досліджень підтвердили усі опитані центри", – зазначають в ЄБА.

Також Асоціація фіксує зростання дослідницької активності. Зокрема, якщо 2025 року feasibility-оцінювання для нових досліджень проводили 80% опитаних центрів, то у 2026 цей показник зріс до 88%. Ще більш суттєве зростання спостерігається серед МПКД, дослідження яких перебувають на етапі startup: їх частка зросла з 57% у 2025 році до 78% цьогоріч.

"Така динаміка може свідчити про поступове відновлення довіри міжнародних спонсорів до України як перспективної локації для проведення клінічних досліджень", – вважають в ЄБА.

Також 90% опитаних МПКД повідомили, що база потенційних учасників досліджень не зменшилася: для 45% вона залишилася стабільною, а ще для 45% навіть збільшилася.

Крім того, 97% МПКД не мають жодних обмежень щодо роботи моніторів, що підтверджує відкритість центрів до зовнішнього контролю якості та дотримання міжнародних стандартів належної клінічної практики (GCP).

"Результати опитування підтверджують, що українські центри проведення клінічних досліджень успішно адаптувалися до роботи в умовах війни та продовжують забезпечувати високі стандарти проведення досліджень. Водночас подальший розвиток галузі потребує стабільного та передбачуваного регуляторного середовища, розвитку цифрових інструментів і збереження конструктивного діалогу між державою, професійною спільнотою та бізнесом", – підсумувала ЄБА.