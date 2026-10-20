Фармдистриб'ютор "БаДМ" зазнав чергового руйнування логістичної інфраструктури, зруйновано склад в Рівному – ЗМІ

Один із найбільших фармдистриб'юторів України ТОВ "БаДМ" (Дніпро) зазнав чергового руйнування логістичної інфраструктури: під час атаки агресора в понеділок зруйновано склад в Рівному.

Як повідомляють ЗМІ, під час масованої дронової атаки російські безпілотники поцілили у складський комплекс "БаДМ" площею 2370 кв. м у Рівному. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, приміщення зазнало значних руйнувань.

На складі зберігалися життєво важливі лікарські препарати низки провідних світових виробників, зокрема Sanofi, Pfizer, Novartis, Berlin-Chemie, Bayer, Teva.

Компанія наразі не коментує наслідки руйнування складу.

З початку повномасштабного вторгнення склади фармдистриб'ютора зазнавали численних атак, під час яких компанія втратила близько 45% складських потужностей. Зокрема, у вересні цього року атаки зазнав Хаджибейський район Одеси, внаслідок чого складські приміщення фармдистриб'ютора зазнали серйозних руйнувань та пошкоджень через виниклу велику пожежу. В грудні 2025 року було знищено розподільчий центр у Дніпрі площею 43 тис. кв. м. За оцінками "БаДМ", тоді сума втрат лише знищеної медичної продукції перевищила 5 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення у логістичній мережі компанії "БаДМ" налічувалося 10 великих аптечних складів, які пройшли обов'язкову міжнародну сертифікацію за стандартами GDP (Належна практика дистрибуції). Загальна площа складських приміщень компанії (як власних, так і орендованих) по всій Україні становила понад 60 тис. кв. м, а їхня місткість дозволяла одночасно зберігати понад 23 тис. куб. м медичної продукції.

В жовтні 2025 року компанія заявила про запуск інвестиційного проєкту вартістю $100 млн, який передбачає будівництво п'яти нових роботизованих складських комплексів у центрі, на заході та півдні України, що мав подвоїти загальну площу складів компанії до 120 тис. кв. м. На сторінці фармдистриб'ютора у Facebook розміщено інформацію про набір співробітників на склади європейського зразка у Києві.

За даними системи Опендатабот аналіз фінансового стану та судової практики ТОВ "БаДМ" свідчить, що компанія зараз знаходиться у складному, але контрольованому фінансовому становищі через значні логістичні втрати та воєнні ризики. Так, у 2005 році попри дохід понад 72,21 млрд грн компанія отримала чистий збиток 2,75 млрд грн.

За її даними, компанія активно направляє капітал на гуманітарні програми та матеріальну допомогу у вигляді ліків та фінансових траншів для потреб ЗСУ. Зокрема, станом на серпень 2026 року "БаДМ" спрямувала на потреби Сил оборони понад 200 млн грн.

Як повідомлялося, в липні 2025 року АМКУ оштрафував "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД" за порушенням конкурентного законодавства на загальну суму понад 4,8 млрд грн (2, 374 млрд грн "БаДМ" та 2,432 млрд грн "Оптіма-Фарм, ЛТД"). В грудні 2025 року виконавча служба за позовом АМКУ відкрила виконавче впровадження щодо стягнення боргу з фармдистриб'ютора ТОВ "БаДМ", в квітні поточного року – з СП ТОВ "Оптіма-Фарм, ЛТД" (Київ), які є найбільшими фармдистриб'ютарами в Україні.