Укрфармагентство отримало 4 скарги на препарат для схуднення Biopatid

Укрфармагентство отримало чотири скарги на фальсифікований препарат для схуднення Biopatid.

Як повідомило Укрфармагентство агентству "Інтерфакс-Україна", зокрема, надійшло три скарги щодо інтернет-торгівлі препаратом Biopatid на сайтах, які не мають ліцензію на електронну торгівлю а також одна скарга щодо застосування препарату "Біопатид" в закладі, що не має ліцензії на провадження на провадження господарської діяльності з медичної практики.

"Цю інформацію було передано до правоохоронних органів", – повідомили в Укрфармагентстві.

Зазначається, що препарат Biopatid не зареєстровано в Україні як лікарський засіб.

Biopatid фальсифікований та незареєстрований ін'єкційний препарат для схуднення, обіг якого заборонено в Україні. Позиціюється продавцями як "аналог" відомих ліків проти діабету та ожиріння (на кшталт Ozempic чи Mounjaro) і рекламується для зниження ваги.

Українське фармацевтичне агентство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується урядом через міністра охорони здоров'я, що реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові.