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Прийоми в зруйнованому агресором КДЦ в столичній лікарні №6 скасовано, пацієнти можуть звернутися в інший КДЦ - Helsi

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Прийоми в зруйнованому агресором консультативно-діагностичному центрі КМКЛ № 6 на вул. Вадима Гетьмана, 3, в Києві скасовано, пацієнти можуть звернутися в інший КДЦ цієї ж лікарні.

Як повідомляє система Helsi в прес-релізі, на вул. Гетьмана, 3 скасовані прийоми, заплановані на цей тиждень, пацієнти можуть записатися до лікарів аналогічних спеціальностей та отримати допомогу в КДЦ № 2 цієї ж лікарні за адресою вул. Політехнічна, 25/29.

Як повідомлялося, в КДЦ на вул. Вадима Гетьмана, 3 вибуховою хвилею вибило понад 200 вікон, пошкоджено двері, стелі та медичне обладнання.

Постраждалих серед персоналу немає. Пацієнтів на момент атаки в медзакладі не було.

Автор

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#київ #робота #лікарня #обстріл
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