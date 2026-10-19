Фармкомпанія "Дарниця" за підсумками трьох кварталів вивела на ринок 7 нових брендів ліків

Фармацевтична компанія "Дарниця" за підсумками трьох кварталів 2026 року вивела на ринок сім нових брендів лікарських засобів в 15 товарних позиціях з урахуванням різних дозувань і форм випуску.

Як повідомляє компанія в пресрелізі, серед новинок - препарати кардіологічного напряму, які стали одними з найскладніших проєктів власної розробки. Зокрема, компанія представила один двокомпонентний лікарський засіб для лікування артеріальної гіпертензії у трьох дозуваннях.

В компанії уточнюють, що розвиток продуктового портфеля "Дарниці" зосереджений насамперед на кардіології, неврології та управлінні болем.

Як повідомлялося, з початку 2022 року "Дарниця" вивела на ринок 53 нових препаратів. Нині портфель компанії налічує 187 препаратів у 396 товарних позиціях (з урахуванням різних дозувань, форм випуску).

За підсумками 1-го півріччя "Дарниця" реалізувала близько 39,5 млн упаковок лікарських засобів, що складає приблизно 10,2% ринку.

"Дарниця" – українська фармацевтична компанія, яка має один із найширших портфелів ліків в країні (понад 180 препаратів) – від кардіології та неврології до антибіотиків, знеболення й гастроентерології, які виробляють на 14 автоматизованих лініях. Виробництво відповідає вимогам GMP (належної виробничої практики). Ліки компанії, окрім України, представлені в понад 20 країнах світу.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.