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МОЗ запускає експериментальний проект медичної доставки органів на базі Інституту серця

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МОЗ запускає експериментальний проект медичної доставки органів на базі Інституту серця

Міністерство охорони здоров'я запускає експериментальний проект медичної доставки органів для трансплантації безпілотниками на базі Інституту серця.

Як повідомляє МОЗ, проект передбачає доставку за допомогою безпілотників органів для пересадки, зразків крові для тестування та медичні вироби і лікарські засоби, необхідні для трансплантації.

“Пілотним майданчиком для реалізації проєкту став, зокрема, Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має на балансі три спеціалізовані дрони, які здатні долати відстань до 700 км,  здійснювати вертикальний і горизонтальний політ та приземлятися на гвинтокрильні майданчики лікарень”, - пояснює МОЗ.

Перевезення будуть здійснюватися з урахуванням безпекової ситуації та за погодженням з органами об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

МОЗ нагадує, що з початку 2926 року в Україні вже проведено 473 операції з пересадки органів, – кожна десята з них – дитині.

Автори

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
Редактор · Політичні новини
#доставка #органи #трансплантація
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