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Медицина

Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

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Уряд дав старт експериментальному проєкту з використання дронів для медичної логістики – Корецький

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту з використання безпілотників для медичної логістики, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у п'ятницю.

"Першим майданчиком проєкту стане Інститут серця МОЗ України. Заклад уже має три спеціалізовані дрони, здатні долати відстань до 700 км і приземлятися на майданчиках лікарень", – написав Корецький в Телеграм.

Він зазначив, що для перевезень передбачений чіткий порядок погодження польотів із військовими. "Дрони матимуть спеціальний статус та будуть ідентифікуватися в повітрі. Визначені також правила дій під час повітряної тривоги, включно з можливістю посадки в резервній точці", – розповів очільник уряду.

Проєкт реалізують Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації України. На основі цього проєкту планується створити українську систему управління польотами цивільних безпілотників (UTM) та визначити правила їх безпечного використання.

"В умовах війни та складної дорожньої ситуації перевезення медичних вантажів автомобілями може забирати критично важливий для порятунку життя час. Особливо це стосується трансплантації, де швидкість доставки має вирішальне значення. Дрони зможуть швидше доставляти між лікарнями лікарські засоби, медичні вироби, зразки крові для тестування та донорські органи, зокрема з віддалених районів", – зазначив Корецький.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дрони #медицина #проєкт #логістика
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