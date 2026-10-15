Медцентр Adonis відкрив Центр кашлю

Медичний центр Adonis відкрив спеціалізований лікувально-діагностичний Центр кашлю.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Adonis, Центр кашлю займатиметься комплексною діагностикою та лікуванням захворювань органів дихання у дорослих і дітей.

Керівником Центру кашлю Adonis став лікар-пульмонолог із багаторічним клінічним досвідом Євгеній Симонець, професійна діяльність якого тісно пов'язана з Київською міською клінічною лікарнею №17.

"Протягом багатьох років лікарня №17 була одним із важливих осередків пульмонологічної допомоги в Києві. Сьогодні на тлі реорганізації лікарні №17 особливого значення набуває збереження накопиченого досвіду та забезпечення пацієнтів доступом до спеціалізованої пульмонологічної допомоги. Цей клінічний досвід Симонець застосовує для розвитку пульмонологічного напряму в Adonis, зокрема в межах новоствореного Центру кашлю", – прокоментував подію медцентр.