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Експертні команди з 2025р ухвалили 1 млн рішень щодо встановлення чи підтвердження інвалідності

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Експертні команди з 2025р ухвалили 1 млн рішень щодо встановлення чи підтвердження інвалідності

Експертні команди оцінювання повсякденного функціонування, які замінили систему МСЕК, з 1 січня 2025 року ухвалили близько 1 млн рішень щодо встановлення або підтвердження інвалідності.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький, станом на 12 жовтня ЕКОПФ встановили інвалідність у 859 115 випадках, з них уперше – у 374 527.

У 119 952 випадках інвалідність не встановлено або скасовано. 

Найчастіше люди звертаються через спливання строку, на який встановлено інвалідність (459 604 звернення), первинне встановлення інвалідності (441 870), повторне оцінювання через зміни стану здоров'я (28 574), оновлення рекомендацій в ІПР (16 267), призначення допоміжних засобів реабілітації та медичних виробів (15 820), продовження тимчасової непрацездатності (15 779) і встановлення ступеня втрати професійної працездатності (11 467).

Наразі в системі ЕКОПФ працюють 307 закладів охорони здоров'я, 1799 експертних команд і 7459 лікарів команд. До роботи також залучено 978 адміністраторів та понад 110 тисяч лікуючих лікарів, які можуть формувати направлення на оцінювання.

Автор

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#оцінювання #інвалідність #експерти
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