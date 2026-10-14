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Корецький: Уряд спростив процедури контролю та пришвидшив надходження імпортних препаратів до аптек і лікарень

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Корецький: Уряд спростив процедури контролю та пришвидшив надходження імпортних препаратів до аптек і лікарень
Фото: Unsplash

Кабінет міністрів дозволив уповноваженій особі компанії-імпортера самій перевіряти відповідність вантажу супровідним документам і проводити візуальний контроль упаковки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Через російські атаки на склади з ліками, уряд ухвалив рішення спростити процедури контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо до аптек і лікарень. Завдання – зробити так, щоб ліки не затримувалися на складах, а швидко розходилися по точках кінцевого продажу", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За словами прем'єра, відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідним документам і провести візуальний контроль упаковки з обов'язковою фотофіксацією.

Далі результати надсилаються до Держлікслужби (Українського фармацевтичного агентства), яка видає висновок про якість.

Якщо ж в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного робочого дня.

"Водночас важливо, що державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, на початку жовтня уряд скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, вирішив перейменувати її на Українське фармацевтичне агентство (Укрфармагентство, УФА).

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ліки #імпорт #уряд
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