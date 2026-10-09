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Постраждалим від війни українцям за I півріччя встановили близько 300 очних протезів – МОЗ

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Постраждалим від війни українцям в межах Програми медичних гарантій за перше півріччя 2026 року встановили близько 300 очних протезів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, наразі в країні для надання безоплатної офтальмологічної допомоги постраждалим від війни визначено 29 регіональних і дев'ять екстериторіальних медзакладів.

Регіональні лікарні надають допомогу на місцях, а екстериторіальні приймають складні випадки з усієї країни, незалежно від місця проживання пацієнта.

Безоплатно пройти очне протезування можна у визначених МОЗ закладах, які мають договір із НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг.

Автор

Редактор · охорона здоров'я/законодавство
#пмг #очі #протезування #моз
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