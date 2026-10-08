Фармкомпанія "Кусум" підраховує втрати від знищення заводу в Сумах, готується поставляти ліки з майданчиків в Індії

Фармацевтична компанія "Кусум" підраховує втрати від знищення агресором заводу в Сумах, готується поставляти ліки зі своїх виробничих майданчиків в Індії.

"Щодо знищених препаратів на заводі, то ми ще остаточно не підсумували втрати. По деяких препаратах ще є запас на складах, але на скільки його вистачить, поки не можемо спрогнозувати", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії.

В "Кусум" зазначили, що виробництво наразі розподілено між виробничими майданчиками в Індії.

"Якщо не будуть штучно створюватись регуляторни перешкоди, вони готові поступово почати виробляти ті ліки, які вироблялися саме в Сумах" – зазначили в "Кусум".

При цьому в компанії підкреслили, що виробництво в Індії має європейский GMP і заводи мають регуляторну акредитацію у 22 країнах світу.

Як повідомлялося, у середу агресор знищив фармзавод "Кусум" в Сумах.

'Кусум" входить в топ-10 фармкомпаній України.