Власне виробництво е/е з початку року розпочали 55 медзакладів – Міненерго

Власну генерацію електроенергії з початку 2026 року розпочали 55 закладів охорони здоров'я в межах проєкту "Промінь надії", повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Загальна встановлена потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 4 100 кВт", – зазначили у відомстві.

Наразі ще 128 проєктів у медичних закладах перебувають на різних стадіях реалізації.

За інформацією Міненерго, введення в експлуатацію 55 медичних закладів стало можливим завдяки міжнародній підтримці. Зокрема, 38 закладів забезпечено за підтримки Німеччини, 8 – Швеції, 5 – Великобританії, 2 – Європейського Союзу, 1 – Бельгії, ще 1 – Канади.

У міністерстві нагадали, що програма "Промінь надії" – це спільна ініціатива Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров'я України, що реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Мета програми – підвищити енергетичну стійкість закладів охорони здоров'я, забезпечивши їх сонячними панелями, системами накопичення енергії та іншим обладнанням для гарантованого електропостачання і безперебійної роботи навіть у складних умовах.