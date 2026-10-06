Мережа "Подорожник" очолила рейтинг аптечних мереж за кількістю торгових точок та товарообігом – ЗМІ

Аптечна мережа "Подорожник" (Львів) очолила рейтинг аптечних мереж країни за кількістю торгових точок та товарообігом.

Як повідомляє видання "Аптека", друга в рейтингу найбільших за кількістю торгових точок – мережа "Аптека 9-1-1" (Харків), яка працює під брендами "9-1-1", та "Аптека оптових цін"; на третьому місці – ТОВ "Аптека-Магнолія" (Запоріжжя), відома брендами АНЦ, "Копійка", "Шара", "Благодія"; на четвертому – ТОВ "Сіріус-95" (Київ), яка працює під брендом "Бажаємо здоров'я"; на п'ятому – ТОВ "Фармастор" (Київ,"Аптека Доброго Дня").

При цьому за товарообігом в ТОП-5 на другому місті "Аптека-Магнолія", на третьому – мережа "Аптека 9-1-1", на четвертому-п'ятому – "Сіріус-95" та "Фармастор" ("Бажаємо здоров'я" та "Аптека Доброго Дня").

Видання не повідомляє кількість торговельних точок, але ЗМІ наводять їх різну кількість залежно від методики підрахунку.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в мережі "Подорожник", за підсумками серпня 2026 року товарообіг цієї мережі аптек досяг позначки 3,814 млрд грн, кількість торгових точок в ній – близько 2400.