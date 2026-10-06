Кабмін скасував ліквідацію Держлікслужби, її перейменують на Укрфармагентство

Кабінет міністрів України скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, вирішив перейменувати її на Українське фармацевтичне агентство (Укрфармагентство, УФА).

Таке рішення закріплено постановою уряду №1209 від 23 вересня 2026 року.

Передбачено, що територіальні органи Держлікслужби буде перейменовано на територіальні органи Укрфармагентства.

Як повідомлялося, створення Укрфармагентства як єдиного органу державного контролю у фармацевтичній галузі передбачено законом про лікарські засоби. До агентства планувалося приєднати реорганізовану Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

При цьому головним донором експертного досвіду, кадрового потенціалу та цифрових рішень для нового єдиного регулятора мав стати Державний експертний центр (ДЕЦ) МОЗ України.

УФА має реалізувати державну політику у сферах створення, допуску на ринок, контролю якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, технічного регулювання та ринкового нагляду медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, біоімплантатів, косметичної продукції, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові.

До компетенції УФА також увійде реалізація державної політики у сферах: медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, біоімплантатів, косметичної продукції, донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові, а також обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.