В Києві можна записатися до лікаря за допомогою медичного чат-боту - КМДА

У Києві працює медичний навігаційний чат-бот "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва" – цифровий сервіс, створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА. За його допомогою мешканці і гості столиці можуть швидко знайти актуальну інформацію про медпослуги, заклади та можливості отримання допомоги. Про це повідомляється на сайті КМДА.

"Запуск медичного чат-бота є черговим кроком у розвитку цифрової екосистеми столичної медицини. Наше завдання – зробити так, щоб людині не доводилося шукати необхідні контакти, адреси чи алгоритм дій на різних ресурсах. Чат-бот допомагає швидко зорієнтуватися та знайти потрібну інформацію в одному місці. Ми бачимо, що цей сервіс користується популярністю серед мешканців і гостей столиці. Для нас це важливий сигнал, адже люди потребують швидкого й зрозумілого доступу до інформації про медичну допомогу", – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

"Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва" доступний у Telegram за посиланням – https://t.me/healthcare_kyiv_bot.

Як повідомляє КМДА, користувачі можуть скористатися чат-ботом, щоб дізнатися, куди звернутися за необхідною медичною допомогою; як записатися на консультацію чи обстеження; які заклади чергують у невідкладному режимі, а також про міські медичні програми та доступні сервіси.

Крім того, у чат-боті доступна інформація про планові консультації та онлайн-запис до лікарів; діагностичні обстеження; медичну допомогу військовослужбовцям, ветеранам і членам їхніх родин, а також сервіси з ментального здоров’я та психологічної підтримки.

Також, як зазначили в КМДА, паралельно із запуском чат-бота Департамент охорони здоров’я спільно із медзакладами впорядкував систему електронного запису. Зокрема, актуалізовано та уніфіковано посилання на онлайн-запис до лікарів, а також інформацію про доступні електронні сервіси.