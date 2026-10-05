Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

В Києві можна записатися до лікаря за допомогою медичного чат-боту - КМДА

2 хв читати
Додати як джерело
В Києві можна записатися до лікаря за допомогою медичного чат-боту - КМДА
Фото: https://t.me/healthcare_kyiv_bot

У Києві працює медичний навігаційний чат-бот "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва"  – цифровий сервіс, створений за ініціативи Департаменту охорони здоров’я КМДА. За його допомогою мешканці і гості столиці можуть швидко знайти актуальну інформацію про медпослуги, заклади та можливості отримання допомоги. Про це повідомляється на сайті КМДА.  

"Запуск медичного чат-бота є черговим кроком у розвитку цифрової екосистеми столичної медицини. Наше завдання – зробити так, щоб людині не доводилося шукати необхідні контакти, адреси чи алгоритм дій на різних ресурсах. Чат-бот допомагає швидко зорієнтуватися та знайти потрібну інформацію в одному місці. Ми бачимо, що цей сервіс користується популярністю серед мешканців і гостей столиці. Для нас це важливий сигнал, адже люди потребують швидкого й зрозумілого доступу до інформації про медичну допомогу", – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

"Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва" доступний у Telegram за посиланням – https://t.me/healthcare_kyiv_bot.

Як повідомляє КМДА, користувачі можуть скористатися чат-ботом, щоб дізнатися, куди звернутися за необхідною медичною допомогою; як записатися на консультацію чи обстеження; які заклади чергують у невідкладному режимі, а також про міські медичні програми та доступні сервіси.

Крім того, у чат-боті доступна інформація про планові консультації та онлайн-запис до лікарів; діагностичні обстеження; медичну допомогу військовослужбовцям, ветеранам і членам їхніх родин, а також сервіси з ментального здоров’я та психологічної підтримки.

Також, як зазначили в КМДА, паралельно із запуском чат-бота Департамент охорони здоров’я спільно із медзакладами впорядкував систему електронного запису. Зокрема, актуалізовано та уніфіковано посилання на онлайн-запис до лікарів, а також інформацію про доступні електронні сервіси.

#кмда #медичний_бот
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати
Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільс…

Читати