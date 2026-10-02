Уряд затвердив нові правила реєстрації ветеринарних лікарських засобів

Кабінет міністрів України затвердив Положення про державну реєстрацію ветеринарних лікарських засобів, яке встановлює вимоги до заяви про державну реєстрацію, реєстраційного досьє та інших документів, листівки-вкладки та маркування ветеринарних лікарських засобів, а також умови зупинення, відновлення та припинення такої реєстрації.

"Прийняття постанови усуває правову прогалину у цій сфері та забезпечує комплексне застосування положень закону "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин", – зазначило Міністерство аграрної політики у пресрелізі на сайту у п'ятницю.

Зазначається, що для окремих вимог передбачені перехідні періоди. Зокрема, вони стосуються подання документів, що підтверджують відповідність виробничих дільниць вимогам належної виробничої практики, можливості подавати заяву та інші документи у паперовій формі, а також застосування окремих вимог щодо належних практик.

Постанова також передбачає імплементацію положень права Європейського Союзу, зокрема Регламенту (ЄС) 2019/6 про ветеринарні лікарські засоби.

Джерело: https://minagro.gov.ua/news/uriad-zatverdyv-novi-pravyla-reiestratsii-veterynarnykh-likarskykh-zasobiv