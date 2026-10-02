Стратегія держави може привести до витиснення приватної медицини з ПМГ – Скавронський

Стратегія держави наразі може привести до витиснення приватної медицини з Програми медичних гарантій (ПМГ), вважає заступник генерального директора мережі лабораторій "Сінево Україна" Микола Скавронський.

"Велика перепона у роботі приватних компаній в ПМГ – це недопуск нових надавачів до ПМГ, якщо у них попередньо не було контрактів. Деякі приватні оператори виходять з ПМГ через штучні перепони, які створюються, але при цьому немає можливості зайти новим приватним операторам. Тобто, система побудована так, щоб за деякий час штучно видавити всіх приватників, не даючи можливості зайти новим, і таким чином баланс повністю зміниться і приватників не буде взагалі існувати в системі", – сказав він під час "круглого" столу "Майбутнє охорони здоров'я України: виклики, рівні правила та діалог держави і бізнесу", який відбувся на цьому тижні.

Скавронський зазначив, що з 2024 року у рамках участі в ПМГ "Сінево" надала медичні послуги майже 2 млн українців і зробила більше 10 млн тестів, ринкова вартість яких складає близько 2,5 млрд грн, але отримала за них від НСЗУ лише 313 млн грн, що складає близько 13% загальної ринкової ціни.

"Ми не скаржимося на ці обсяги виплат, ми чітко розуміємо що у таких соціально важливих речах мова йде не про прибуток, ми орієнтовані на соціальну відповідальність бізнесу. Ми це робимо для довгострокової перспективи. Головна ідея функціонування ПМГ була у тому, що гроші йдуть за пацієнтом, але, на жаль, ми можемо констатувати, що головний принцип ПМГ зараз трансформувався і зараз звучить так: гроші йдуть за пацієнтом, але тільки якщо він обрав державний чи комунальний заклад", – сказав представник "Сінево Україна".

Скавронський зауважив, що "за одну і ту ж саму роботу приватні лабораторії отримують в три рази меншу оплату ніж комунальні лабораторії".

За його словами, основними перепонами для роботи приватних лабораторій у ПМГ є, зокрема, застосування понижувальних коефіцієнтів, зміна умов роботи в ПМГ "заднім числом", що "фактично це дає можливості регулятору робити абсолютно все, що він захоче для створення штучних передумов і обрізання оплати", а також непрозорість умов співпраці, коли "НСЗУ взагалі відмовляється визнавати сам факт виконання нами роботи".

"Є така штучна дефініція, яка називається "зарахування послуг". Це коли лікар виписав пацієнту направлення на п'ять тестів, лабораторія всі ці п'ять тестів зробила, передала результати цих досліджень в ЄСОЗ, лікар їх бачить, призначає відповідне лікування, але потім за результатами місяця ми отримуємо в НСЗУ звіт, де нам зараховують лише чотири тести. Скільки ми не писали запитів, ми так і не отримали чітких алгоритмів або правил, по яким якийсь тест зараховується, а який не зараховується", – пояснив Скавронський.

Він зазначив, що НСЗУ не зараховує більше 20% зроблених за направленнями в межах ПМГ тестів. При цьому при розробці тарифів ПМГ на наступні періоди НСЗУ враховує тільки зараховані, а не реально зроблені тести.

"Фактично ми робимо на 20% роботи більше, ніж визнає НСЗУ. Тільки за три квартали 2026 року нам було незараховано близько 700 тис. тестів, які ми фізично зробили, використали на них реагенти, понесли витрати. Але регулятор навіть відмовляється визнати, не те, що б оплатити, хоча б визнати, що ця робота була зроблена", – сказав співрозмовник.

Скавронський також підкреслив недопуск нових надавачів до ПМГ якщо в них не було попередньо контрактів.

"Є ознаки системного тиску на приватних надавачів послуг, замість партнерства в інтересах пацієнтів і доступності медицини, ми зараз отримали оці понижувальні коефіцієнти, відмовив визнання факту виконаних робіт. Це не є партнерські відносини, які б ми хотіли бачити з державою", – підкреслив він.