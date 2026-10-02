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Мобільні медичні бригади УЧХ продовжують надавати допомогу мешканцям Запорізької області

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Мобільні медичні бригади УЧХ продовжують надавати допомогу мешканцям Запорізької області

Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ) продовжують забезпечувати доступ населення до медичної допомоги на Запоріжжі.

"Попри складну безпекову ситуацію, мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста регулярно виїжджають до громад Запорізької області, щоб люди могли отримати необхідну медичну допомогу поруч із місцем проживання", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п’ятницю.

Під час виїздів мешканці можуть отримати консультацію сімейного лікаря, пройти базове обстеження, укласти декларацію з сімейним лікарем, отримати необхідні лікарські засоби за призначенням медичного працівника, направлення до профільних спеціалістів, а у разі потреби — невідкладну допомогу та транспортування до медичного закладу.

Діяльність мобільних медичних бригад у Запорізькій області реалізується за підтримки Австрійського Червоного Хреста та міжнародної гуманітарної ініціативи Neighbour in Need. 

 

#тчху #моббригади
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