Київрада запровадила доплати медикам екстренки за роботу під час атак на столицю

Київрада запровадила доплати медикам екстреної допомоги за роботу під час російських атак на столицю, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Сьогодні, 1 жовтня, Київрада ухвалила рішення про запровадження додаткових виплат працівникам бригад екстреної медичної допомоги, які виїжджають на місця влучань під час російських атак на столицю", – повідомила КМДА на сайті у четвер.

Відкриваючи засідання Київради, мер Києва Віталій Кличко наголосив, що йдеться про збільшення фінансової підтримки медиків екстреної допомоги, які працюють під час повітряних атак.

Відповідно до рішення працівникам бригад екстреної медичної допомоги надаватимуть безповоротну фінансову допомогу додатково до основної заробітної плати. Розмір виплати визначатиметься пропорційно часу роботи або тривалості виїзду.

Доплати передбачено за роботу: під час повітряної тривоги; безпосередньо на місці ураження; на місці ураження під час повітряної тривоги – за підвищеною ставкою.