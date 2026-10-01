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Волонтери УЧХ удосконалювали пошуково‑рятувальні навички в горах

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Волонтери УЧХ удосконалювали пошуково‑рятувальні навички в горах
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) тренувалися виконувати пошуково‑рятувальні завдання в горах та лісі.

 “В Івано‑Франківській області вже вчетверте відбулися масштабні навчання загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста "Карпатські маневри". Протягом чотирьох днів 75 волонтерів із восьми загонів швидкого реагування УЧХ спільно з трьома гірськими пошуково‑рятувальними відділеннями ДСНС західного регіону відпрацьовували навички, необхідні для роботи в гірській та лісовій місцевості”, – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Учасники відпрацювали різні сценарії пошуково‑рятувальних робіт: шукали постраждалих у лісі та горах, опанували порятунок на скелях, роботу з мотузковими системами та самострахування, транспортування постраждалих у складному рельєфі. Вони також вдосконалювали навички орієнтування на місцевості, використання GPS‑навігації, безпілотників і спеціального обладнання, надання першої домедичної та психологічної допомоги, а також ефективної комунікації, координації та взаємодії між командами під час спільних операцій. 

“Такі навчання допомагають волонтерам не лише удосконалювати навички, а й обмінюватися досвідом та бути готовими діяти злагоджено з різними службами у складних умовах, де важливе кожне рішення”, – зазначили в УЧХ.

#навчання #тчху
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