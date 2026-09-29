Кількість випадків захворюваності на сказ серед тварин з початку 2026р. зменшилася на 34% – ЦГЗ

Кількість випадків захворюваності на сказ серед тварин з початку 2026 року зменшилася на 34% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"Наразі в Україні спостерігається зменшення кількості випадків сказу серед тварин. В 2026 році кількість випадків захворювання на сказ у тварин зменшилася майже на 34% порівняно з таким самим періодом минулого року. Це позитивна тенденція, але ризик залишається", – повідомив ЦГЗ.

За повідомленнями центру, "вірус усе ще циркулює серед диких і домашніх тварин, тому важливо не нехтувати профілактикою: регулярно вакцинувати домашніх улюбленців, уникати контактів із дикими та невідомими тваринами, а у разі укусу чи подряпини – одразу звертатися по медичну допомогу".

В ЦГЗ нагадали, що у державних лікарнях ветеринарної медицини вакцина проти сказу для домашніх тварин надається безкоштовно.

Всесвітній день боротьби зі сказом відзначається 28 вересня.

Як повідомлялося, статистика виявлених випадків захворювань у 2025 році зафіксувала 1089 випадків сказу, що менше порівняно з 1214 випадками у 2024 році. Обсяг профілактичних щеплень тварин проти сказу у 2025 році становив 4,38 млн маніпуляцій.

Джерело: https://phc.org.ua/news/28-veresnya-vsesvitniy-den-borotbi-zi-skazom-scho-potribno-znati-schob-zakhistiti-sebe-i