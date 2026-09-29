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Епідсезон грипу та ГРВІ 2026-2027 розпочався в Україні

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Епідсезон грипу та ГРВІ 2026-2027 розпочався в Україні

В Україні розпочався епідсезон грипу та ГРВІ 2026-2027 років.

Як повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ), епідсезон триватиме до 23 травня 2027 року.

"З урахуванням підсумків минулого епідсезону підготовка до епідсезону пройшла задовго до його офіційного старту. Влітку та на початку осені епідеміологи пересвідчилися, що медичні заклади й вірусологічні лабораторії готові до роботи в умовах зростання навантаження, що налагоджено збір і передачу даних. З метою оцінки роботи дозорних закладів та надання рекомендацій пройшли моніторингові візити до закладів дозорної мережі", – повідомив ЦГЗ.

Як повідомлялося, епідсезон ГРВІ 2025-2026 років завершився 17 травня. За інформацією ЦГЗ, в епідсезон 2025-2026 років порівняно з попереднім сезоном пік захворюваності був значно нижчим, тривалість епідемічного підйому вдвічі коротшою, а загальна кількість хворих на ГРВІ меншою, водночас захворюваність на COVID-19 відповідає рівню минулого року. Зокрема, порівняно з попереднім сезоном, на ГРВІ перехворіло на 7,1% менше населення, в той же час, на COVID-19 – на 3,5% більше.

Джерело: https://phc.org.ua/news/v-ukraini-rozpochato-epidsezon-gripu-ta-inshikh-grvi-2026-2027-rokiv

#грип #епідсезон #грві
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