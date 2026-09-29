Через масовані обстріли фармскладів та виробників окремі препарати можуть зникати з продажу – думка

Через масовані обстріли фармацевтичних складів та потужностей фармвиробників окремі препарати можуть зникати з продажу, пацієнтам доведеться переходити на доступні аналоги, вважає засновник мережі аптек "Сітімед" Павло Шандра.

"Найближчим часом питання буде не стільки у загальному дефіциті ліків, скільки у тому, що окремі торгові назви або конкретні препарати можуть тимчасово зникати і людям доведеться переходити на доступні аналоги там, де така заміна можлива", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Шандра зазначив, що для багатьох імпортних генеричних препаратів "в Україні є аналоги з тією самою діючою речовиною, які виробляють вітчизняні фармкомпанії, тому у цьому сегменті частину дефіциту можна буде компенсувати за рахунок українських препаратів або інших імпортних аналогів".

"Але є оригінальні препарати іноземних виробників, які не мають українських аналогів. Якщо запаси таких ліків були знищені, замінити їх українським препаратом просто неможливо. Треба буде чекати нових поставок від виробника", – сказав він, підкресливши, що "зараз під ударами опинилася не тільки фармацевтична логістика, а й саме українське виробництво, тому можливості вітчизняних виробників компенсувати втрачений імпорт теж не безмежні".

Шандра зауважив, що "точну загальну оцінку втраченої у вересні продукції назвати неможливо, оскільки наразі ще не всі компанії оприлюднили свої дані".

"Найбільша публічно підтверджена цифра – це понад 15 млрд грн товарної продукції, яка була втрачена під час атаки на логістичний комплекс "Біокон". За даними самої компанії, цей склад забезпечував не менше трьохмісячних потреб українських пацієнтів. EBA також публікувала дані, що, за попередньою інформацією окремих компаній-членів асоціації, сукупна вартість втраченої продукції могла перевищувати 2 млрд грн. Але це лише дані окремих компаній", – сказав він, нагадавши, що у вересні під удари потрапили щонайменше ще чотири великі об'єкти фармацевтичної логістики: "Біокон", Universal Logistic, "Оптіма-Фарм" та "БаДМ".

В той же час, Шандра наголосив, що "ми, скоріше за все, не побачимо ситуацію, коли в якомусь регіоні раптом не стане ліків взагалі".

"Окремі препарати можуть тимчасово зникати з наявності. Наприклад, якщо конкретного препарату вже немає на великому складі дистриб'ютора або на складі виробника, потім закінчаться його залишки у дистриб'ютора і в аптеках, то наступну партію доведеться чекати. Якщо вона є у виробника в Європі, це один термін. Якщо препарат ще потрібно виробити, очікування може бути значно довшим", – сказав він.

Шандра повідомив, що "в Одесі ми вже бачимо по окремих позиціях, що дистриб'ютори повідомляють про відсутність товару і необхідність чекати наступних поставок, але говорити про загальний дефіцит ліків в Одесі чи якомусь іншому регіоні я б зараз не став".

"На сьогодні в Одесі не працює склад "Оптіма Фарм" та "БаДМ", тому поставки йдуть з різних регіонів. А це приводить до низької швидкості поставок, тому ми спостерігаємо дефіцит навіть тих ліків по яким є запаси. Заходимо в складну фазу, ті громадяни, хто зробив запас у вересні потрібних ліків, зробили стратегічно вірний вибір", – сказав він.

"Стімед" – мережа соціальних аптек, яка налічує понад 40 локацій переважно в Одесі та Миколаєві.