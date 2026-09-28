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Фармкомпанія "Дарниця" втретє за останні 6 днів зазнала удару від агресора

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Фармкомпанія "Дарниця" втретє за останні 6 днів зазнала удару від агресора
Фото: https://www.facebook.com/kzagoriy

Фармацевтична компанія "Дарниця" (Київ) втретє за останні шість днів зазнала удару від агресора, люди не постраждали.

"Сьогодні, у понеділок, 28 вересня, росія знову завдала удари по фармацевтичному заводу «Дарниця». Найважливіше: постраждалих немає. Всі живі», - повідомила директорка ради директорів компанії Катерина Загорій в Фесйбуці.

Вона зазначила, що компанія не публікує інформації про наслідки удару і стан заводу.

«Прошу вас також не викладати фото й відео, не описувати пошкодження і не додавати подробиць ніде і всіх просити про інформаційну гігієну. Не допомагаймо ворогу оцінювати результат його ударів», - написала вона.

Як повідомлялося, завод фармкомпанії «Дарниця» зазнав удару агресора в середу 23 вересня та в суботу 26 вересня. Раніше виробничі потужності фармацевтичного заводу компанії були пошкоджені під час російської масованої атаки балістичними ракетами по Києву в червні.

Джерело: https://www.facebook.com/kzagoriy

#фармкомпанія #обстріл
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