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Медицина

Україна отримала 51,5 мільйона доларів від уряду Японії для підтримки системи охорони здоров'я – Корецький

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Україна отримала 51,5 мільйона доларів від уряду Японії для підтримки системи охорони здоров'я – Корецький

Україна отримала 51,5 мільйона доларів США від уряду Японії в межах проєкту Світового банку THRIVE на підтримку системи охорони здоров'я, кошти вже надійшли до державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у соцмережі Х.

"Кошти вже надійшли до Державного бюджету і посилять Програму медичних гарантій разом із зміцненням Національної служби здоров'я України. THRIVE загалом становить 1,2 мільярда доларів – Україна отримала 449 мільйонів доларів наразі. Вдячні Японії та Світовому банку за їхню стабільну підтримку фінансової стійкості України та системи охорони здоров'я", – ідеться у повідомленні.

 

#допомога #японія
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