KSrelief та ПРООН започаткували програму на $5 млн для посилення цивільної системи охорони здоров'я в Україні

Центр гуманітарної допомоги імені короля Салмана (KSrelief) та Програма розвитку ООН (ПРООН) започаткували 15-місячну програму вартістю $5 млн для посилення цивільної системи охорони здоров'я в Україні, повідомляється на сайті ПРООН.

Програма передбачає посилення спроможності чотирьох медичних закладів у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях із фокусом на пріоритетні потреби, визначені спільно з органами охорони здоров'я. Йдеться про два заклади в Київській області та по одному в Одеській і Дніпропетровській областях.

Підтримка охоплюватиме охорону здоров'я матерів та новонароджених, інтенсивну терапію для дітей, хірургічну та травматологічну допомогу, діагностику й екстрену стабілізацію пацієнтів. Допомога включатиме закупівлю медичного обладнання, його встановлення та введення в експлуатацію, навчання користувачів, гарантійне обслуговування та підтримку для безпечної й довготривалої експлуатації.

"KSrelief радий підписати цю важливу Спільну виконавчу програму з нашим цінним партнером – ПРООН – для посилення надання цивільних медичних послуг в Україні. Працюючи разом, ми можемо рятувати та покращувати життя людей, надаючи нагальну підтримку для відновлення і розвитку цивільної системи охорони здоров'я в кількох регіонах країни", – зазначив радник Королівського двору та генеральний керівник KSrelief доктор Абдулла Аль Рабіа.

Програму реалізовуватимуть у консультації з національними та регіональними партнерами й медзакладами-бенефіціарами, а обсяг обладнання та супровідної підтримки визначатимуть відповідно до підтверджених потреб, зокрема з урахуванням його встановлення, навчання персоналу, технічного обслуговування та довгострокової експлуатації.

Очікується, що опосередковано від програми зможуть отримати користь до 900 тис. людей.

Угоду підписали під час 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у межах рамкової угоди про співпрацю між KSrelief та ПРООН.