Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Медицина

Фармкомпанія "Дарниця" вдруге за тиждень зазнала удару від агресора

1 хв читати
Додати як джерело
Фармкомпанія "Дарниця" вдруге за тиждень зазнала удару від агресора

Фармацевтична компанія "Дарниця" (Київ) вдруге за тиждень зазнала удару від агресора, люди не постраждали.

"Сьогодні вранці росіяни знову завдали удару по нашому заводу фармацевтичної компанії "Дарниця". Головне – постраждалих немає", – повідомила компанія в фейсбуці в суботу вранці.

Компанія звернулася з проханням інформаційної тиші, просить не публікувати фото й відео, не описувати місця та наслідки удару, не додавати деталей у коментарях.

"Не допомагайте ворогу оцінювати результати його атак", – звертаються в "Дарниці".

Як повідомлялося, 23 вересня компанія зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Раніше виробничі потужності фармацевтичного заводу компанії були пошкоджені під час російської масованої атаки балістичними ракетами по Києву в червні.

#пошкодження #фармкомпанія #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова анонсувала на 2026 рік оплату державою послуг лікування рубців та шрамів і запровадження експерименталь…

Читати
Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільс…

Читати