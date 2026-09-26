Фармкомпанія "Дарниця" вдруге за тиждень зазнала удару від агресора

Фармацевтична компанія "Дарниця" (Київ) вдруге за тиждень зазнала удару від агресора, люди не постраждали.

"Сьогодні вранці росіяни знову завдали удару по нашому заводу фармацевтичної компанії "Дарниця". Головне – постраждалих немає", – повідомила компанія в фейсбуці в суботу вранці.

Компанія звернулася з проханням інформаційної тиші, просить не публікувати фото й відео, не описувати місця та наслідки удару, не додавати деталей у коментарях.

"Не допомагайте ворогу оцінювати результати його атак", – звертаються в "Дарниці".

Як повідомлялося, 23 вересня компанія зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Раніше виробничі потужності фармацевтичного заводу компанії були пошкоджені під час російської масованої атаки балістичними ракетами по Києву в червні.