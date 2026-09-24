Продажі в аптеках України за 8 міс. зросли на 15,7% у грошовому вимірі, в натуральному – скоротилися майже на 6%

Аптечні продажі в Україні за підсумками січня-серпня 2026 року зросли у грошовому вимірі на 15,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – більш як до майже 162 млрд грн, у натуральному – знизилися на 5,86%, майже до 707,313 тис. упаковок, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" компанія "Бізнес Кредит" з посиланням на проведене дослідження.

Згідно з повідомленням, середньозважена ціна товарів аптечного кошика за підсумками зазначеного періоду становила 229,76 грн за упаковку, що на 22,88% більше, ніж за цей самий період роком раніше.

При цьому аптечні продажі лікарських засобів зросли у грошовому вимірі на 21,32% – майже до 132,199 млрд грн, у натуральному – на 5,13%, майже до 556,962 млн упаковок.

Середньозважена роздрібна ціна лікарських засобів за підсумками восьми місяців 2026 року становила 237,36 грн за упаковку, що на 15% більше, ніж в січні-серпні 2025 року.

Водночас аптечний продаж БАДів за вісім місяців 2026 року в грошовому вимірі збільшився на 10,43% – майже до 17,524 млрд грн, тоді як в натуральному скоротився на 17% – до 53,431 млн упаковок. Середньозважена ціна у цьому сегменті зросла на 33,17% – до 327,97 грн за одиницю товару.