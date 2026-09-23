МОЗ найближчим часом очікує поставку вакцин від грипу – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом очікує поставку вакцин від грипу, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Вакцини проти грипу проходять щороку оновлення штамового складу. І цього року знову ж таки відбулося оновлення. Вакцини перереєстровані в Україні. Наразі ми пропрацювали з ключовими постачальниками вакцин в Україну, які попередні роки поставляли вакцини. Найближчим часом вже очікуємо на поставку", - сказав він.

Ляшко уточнив, що цього епідсезону МОЗ очікує, що українцям будуть доступні понад 400 тис. доз вакцин.

"Це кількість, яку ми використовуємо в середньому в звичайний епідсезон. При першій ліпшій нагоді зробіть щеплення і захистіть себе від гострих респіраторних вірусних інфекцій", - закликав міністр.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA