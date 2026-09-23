МОЗ адаптував роботу медзакладів та екстренки під змінені підходи до повітряних тривог – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) адаптувало роботу медичних закладів під змінені підходи до повітряних тривог, врегулювало привила роботи під час жовтої та червоної тривоги, пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Що ми бачили? Коли оголошувалася повітряна тривога, поліклінічні заклади закривали прийом, люди виходили з будівлі і накопичувались перед входом. Коли були прильоти на територію поруч з закладами охорони здоров'я, осколки, які летіли, могли поранити людей, що стояли біля поліклінічних закладів. Тому, розуміючи, що таке жовтий рівень небезпеки, а що таке – червоний рівень небезпеки, МОЗ врегулював ці правила", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Ляшко повідомив, що при жовтому рівні небезпеки заклади охорони здоров'я продовжуватимуть працювати, люди можуть і повинні перебувати в приміщеннях, які потенційно захищають від можливих уламків під час близького вибуху.

Водночас при червоному рівні небезпеки, коли є загроза масованої атаки шахедів або ракетної атаки, медичні працівники повинні спуститися до укриття, "але ті оперативні втручання, які не можна зупинити на момент оголошення тривоги, зупинення яких може призвести до втрати життя людини, не зупиняються, а завершуються".

Ляшко пояснив, що ці правила з'явилися для того, щоб юридично правильно захистити керівника медзакладу, оскільки й до цього оперативні втручання не могли зупинитися.

"У нас виникали потім деякі юридичні колізії, чи потрібно було зупиняти оперативні втручання, чи не потрібно", - пояснив він.

Ляшко зазначив, що правила червоного рівня небезпеки передбачають, що всі пацієнти повинні спускатися до бомбосховища, втім щодо "пацієнтів, які перебувають в реанімації, які є лежачими, застосовуємо розумний підхід, коли ми розуміємо, за скільки хвилин можна евакуювати відділення"

"Наприклад, травматологічне відділення, де всі лежачі з 50 ліжок, ми розуміємо, що за три хвилини фізично неможливо спустити їх в бомбосховище. Тому тут запропоновано інші речі, зокрема, додатково захистити відділення або відповідними бронебійними рулетами, бронеплівкою на вікна, зменшити кількість ліжок в палаті й розставити їх якомога далі від віконних пройм, щоб під час вибухів у зоні ураження не було пацієнтів", - сказав він.

Ляшко зазначив, що МОЗ "для захисту приймальних відділень доручив встановити відповідні габіони або аналогічні укриття навпроти вікон і першого поверху, що дозволяє додатково захиститися від уламків під час повітряних тривог або прильотів".

"Це завдання поставлено, вже зараз ми збираємо додаткову інформацію, де потрібен на це додатковий ресурс. Працюємо і з державним бюджетом, і з органами місцевого самоврядування, з міжнародними партнерами, щоб ще додатково захищати критичну інфраструктуру", - сказав він.

Крім того, Ляшко пояснив, що вікна реанімаційних, операційних та відділень, які продовжуватимуть роботу під час тривоги, будуть додатково захищені ролетами чи бронеплівкою.

Міністр уточнив, що при червоному рівні загрози екстрена медична допомога "працювала і працює".

"Сьогодні вже відпрацьовано всі алгоритми, як ми координуємо свої дії з ДСНС щодо виїзду на прильоти, щоб уникнути повторних прильотів у тих місцях, де вже є жертви і де вже працюють над розбором завалів. Ми бачимо, яка загроза й куди вона спрямована, щоб можна було давати сигнал, що екстрена медична допомога може виїжджати", - сказав він.