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Медицина

За останні три місяці пошкоджено чотири склади ВООЗ в Україні

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Склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні у Чорноморську Одеської області постраждав унаслідок атаки в ніч на 22 вересня, на момент атаки персоналу ВООЗ на місці не було.

Як повідомили в пресслужбі ВООЗ, це вже четвертий склад організації в Україні, пошкоджений внаслідок атак на українську інфраструктуру за останні три місяці. Цей інцидент став 21-ю задокументованою атакою на об’єкти зберігання медичних товарів в Україні у 2026 році.

За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби. Наразі триває повна оцінка завданих збитків.

ВООЗ в Україні продовжує адаптувати логістичні рішення для постачання медичних засобів, щоб мінімізувати втрати та забезпечити безперервне надання гуманітарної медичної допомоги, водночас закликаючи до захисту життєво важливих медичних засобів, необхідних для задоволення потреб вразливих верств населення.

#вооз #склад #обстріл
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