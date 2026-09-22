Уряд спростив окремі вимоги до роботи аптечних закладів, врегулював питання відпуску ліків у міських та сільських аптеках

Уряд спростив окремі вимоги до роботи аптечних закладів, врегулював питання, хто може відпускати ліки в міських та сільських аптеках.

Як повідомляє Держлікслужба, зокрема, згідно зі змінами до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ), на період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування перевірка відповідності матеріально-технічної бази та кваліфікації персоналу перед видачею ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами здійснюватиметься шляхом опрацювання поданих документів без обов’язкового виїзду за місцем провадження діяльності.

Крім того, згідно зі змінами, аптеки зможуть реалізовувати лікарські засоби та інші товари, за винятком товарів, реалізація яких в аптеках буде прямо заборонена Міністерством охорони здоров’я.

Також уряд розширив коло працівників, які можуть здійснювати відпуск лікарських засобів. Зокрема, у містах рецептурні та безрецептурні лікарські засоби зможуть самостійно відпускати фармацевтичні фахівці. Фармацевти-інтерни, а також працівники з освітою за спеціальністю "Медсестринство" та відповідним сертифікатом зможуть здійснювати відпуск лікарських засобів під керівництвом фармацевта.

Водночас в селах і селищах працівники з відповідною освітою за спеціальністю "Медсестринство" та сертифікатом зможуть самостійно відпускати рецептурні та безрецептурні лікарські засоби. Інших працівників ліцензіата можна буде залучати під керівництвом фармацевта або асистента фармацевта виключно до відпуску безрецептурних лікарських засобів.

Також зміни до ліцензійних умов передбачають розширення можливості використання торговельних площ аптек.

Так у залах обслуговування населення дозволяється розміщувати банківські автомати, платіжні термінали та інші платіжні пристрої, а також передавати частину торговельного залу в оренду або суборенду іншим суб’єктам господарювання.

"Запроваджені зміни мають створити більш гнучкі умови для відкриття та функціонування аптечних закладів. Водночас незмінними залишаються вимоги щодо якості лікарських засобів, дотримання належних умов їх зберігання, кваліфікації персоналу та встановлених правил відпуску лікарських засобів", - зазначає Держлікслужба.