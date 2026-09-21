Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час повітряних тривог – Корецький

Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"За жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів. За червоного – пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів", – написав Корецький в соцмережі Facebook.

Разом з тим, екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.

Також уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

"Особлива увага – місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити", – наголосив прем'єр.