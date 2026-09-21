Від початку війни Україна збільшила держзамовлення за спеціальностями у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37%

Україна від початку повномасштабного вторгнення року збільшила державне замовлення на навчання за спеціальностями у сфері охорони здоров'я більш ніж на 37% – до 5 710 у 2026 році.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, в 2026 році на навчання за медичними спеціальностями вступили 10 763 людини, із них 5 710 навчатимуться коштом держбюджету, 5 053 – за контрактом.

Як нагадує МОЗ, у проєкті держбюджету на 2027 рік на підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я передбачено 3,5 млрд грн, що на 33% більше, ніж у 2026 році.

"Університети мають розуміти, яких фахівців потребуватиме система охорони здоров'я не лише сьогодні, а й через кілька років, і відповідно формувати освітні програми та підходи до підготовки кадрів", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому він повідомив, що за останній рік до деяких закладів вищої освіти вступило менш як 100 студентів. За таких умов постає питання ефективності використання державних ресурсів та спроможності закладу забезпечити студентам належну якість підготовки.

"Потужний медичний заклад вищої освіти має мати щонайменше 5 тис. студентів та університетську лікарню (клініку). Такий масштаб дає змогу сформувати достатній обсяг фінансування для розвитку матеріальної бази, забезпечення практичної підготовки та залучення фахівців, необхідних для якісного навчання. Нові моделі медичної допомоги – інтегрованої та людиноцентричної – потребують не просто більшої кількості працівників у системі, а й фахівців з новими компетенціями, готових працювати в нових ролях і формах у місцях, де вони найбільше потрібні", – зазначив Ляшко.