"Метінвест" спрямував 125 млн грн на модернізацію криворізької міської лікарні №3

Гірничо-металургійна група "Метінвест" спрямувала 125 млн грн на модернізацію та проведення капітального ремонту криворізької міської лікарні №3.

Згідно з повідомленням компанії, після капремонту розпочала роботу лікарня №3, яку відновив бізнес у партнерстві із адміністрацією міста.

За фінансування "Метінвесту" та Фонду Ріната Ахметова тут модернізували медичні відділення та інфраструктуру, облаштували сучасне укриття на 350 місць. Фонд також забезпечив заклад необхідною комп'ютерною та побутовою технікою для роботи медиків і комфорту пацієнтів.

"Одним із найбільших наших проєктів підтримки медицини у Кривому Розі став капремонт поліклініки, лікарняних відділень та укриття у міській лікарні №3, який ми реалізували разом із партнерами. Ми підійшли до цієї роботи системно – від проєктування медприміщень до зовнішнього вигляду самої будівлі та облаштування доступного простору для всіх пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю. На проведення цих масштабних робіт спрямовано близько 125 млн грн", – сказав операційний директор групи Олександр Мироненко.

Наступний етап – оновлення простору біля лікарні. Фонд Ріната Ахметова у партнерстві з "Метінвестом" та містом планує створити тут сучасний сквер для дітей і родин із дитячою зоною та артфігурами за мотивами творчості Марії Примаченко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери – група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія групи "Метінвест".