НСЗУ вивчає можливості підвищення тарифів ПМГ на гемодіаліз

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) вивчає можливості підвищення тарифів Програми медичних гарантій на послугу діалізу, повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Як зазначила вона в інтерв'ю каналу "Доктор Булавінова", НСЗУ аналізує вартість послуг у 25 надавачів цієї послуги, оскільки "впродовж цього року було достатньо багато звернень щодо перегляду тарифів на діаліз".

"Наразі наша команда узагальнює всі розрахунки. Ми розуміємо, що в частині тарифу на діаліз дуже висока складова імпорту, але при цьому ми також бачимо не зменшений інтерес до цієї послуги від приватного ринку, для якого це є виключно бізнес. Наразі знаходимося на фінішній прямі стосовно прийняття рішень щодо пропозиції, які будемо подавати до МОЗ стосовно цього тарифу і цієї послуги", – сказала вона в інтерв'ю каналу "Доктор Булавінова".

Наразі НСЗУ в межах ПМГ законтрактувала на послугу діалізу 119 медзакладів, в тому числі 12 приватних. Тариф на цю послуга за контрактом з НСЗУ становить 2473 грн, вартість послуги без направлення – 4000-5700 грн.