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Проєкт держбюджету-2027 передбачає створення буферного запасу ліків – Радуцький

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Проєкт держбюджету-2027 передбачає створення буферного запасу ліків – Радуцький

Проєкт держбюджету-2027 передбачає створення буферного запасу ліків, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

"Вперше держава створюватиме буферний запас лікарських засобів. Попередні роки показали, що можуть виникати затримки з постачанням життєво важливих препаратів. Буферний запас дасть змогу зменшити ризики перебоїв у поставках і гарантувати пацієнтам безперервне забезпечення необхідними ліками", – написав він на своїй Facebook-сторінці.

Радуцький нагадав, що проєктом на централізовані закупівлі лікарських засобів і медичних виробів передбачено 20,8 млрд грн, що на 5,6 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

"Саме цей додатковий ресурс дозволить створити запас ключових препаратів орієнтовно на три місяці", – пояснив він.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає 225 млрд грн на Програму медичних гарантій (на 33,5 млрд грн більше порівняно з 2026 роком), у тому числі фінансування програми реімбурсації "Доступні ліки" збільшено на 13 млрд грн, до 21,7 млрд грн, фінансування централізованих закупівель ліків становитиме 20,8 млрд грн (+5,6 млрд грн).

На програму скринінгу здоров'я для населення віком 40+ років, як і 2026 року, передбачено 10 млрд грн, на фінансування публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я – 13,3 млрд грн, на медичні послуги ветеранам – 1,6 млрд грн. Розмір заробітної плати лікаря спеціалізованої медичної допомоги зросте на 12% порівняно з 2026 роком – до 30 тис. грн, медсестри – до 20 тис. грн.

#держбюджет #ліки #запас
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