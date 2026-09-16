Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 13,6% фінансування охорони здоров'я

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 35 млрд грн, або на 13,6% фінансування сфери охорони здоров'я порівняно з 2026 роком.

Як повідомляє Міністерство фінансів, згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування сфери охорони здоров'я передбачено виділити 225 млрд грн на Програму медичних гарантій (на 33,5 млрд грн більше порівняно з 2026 роком), у тому числі фінансування програми реімбурсації "Доступні ліки" збільшено на 13 млрд грн, до 21,7 млрд грн, фінансування централізованих закупівель ліків становитиме 20,8 млрд грн (+5,6 млрд грн).

На програму скринінгу здоров'я для населення віком 40+ років, як і 2026 року, передбачено 10 млрд грн.

На фінансування публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я передбачено 13,3 млрд грн, на медичні послуги ветеранам, серед яких – зубопротезування і кріоконсервацієя репродуктивних клітин, планується спрямувати 1,6 млрд грн, що на 0,3 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

В уряді зазначають, що збільшення видатків за програмою медичних гарантій у 2027 році дозволить переглянути тарифи на окремі медичні послуги та збільшити середній розмір заробітної плати лікаря спеціалізованої медичної допомоги на 12% порівняно з 2026 роком – до 30 тис. грн, медсестрам – до 20 тис. грн.