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УЧХ проводить психоедукаційні тренінгі у 23 областях України

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УЧХ проводить психоедукаційні тренінгі у 23 областях України

Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить психоедукаційні сесії у 23 областях України та Києві.

“Наразі сесії проводяться у 23 областях України та місті Києві. Від початку року відбулося понад 1 800 заходів, до яких долучилися понад 17 600 учасників”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Серед тем сесій - дистрес та його вплив на людину, тривога та способи її подолання, переживання втрати та інші теми, пов’язані з психічним здоров’ям. Окремо проводяться  цикли психоедукаційних сесій для ветеранів,  а також для їхних родин та їхнього близького оточення — «Поруч після фронту».

Під час психоедукаційної сесії «Самодопомога при стресі» у Центрі життєстійкості у Запоріжжі, учасники дізналися про те, як розпізнавати прояви стресу, підтримувати себе у складних ситуаціях та знаходити власні способи відновлення емоційної рівноваги.

Особливу увагу приділили практичним вправам, які допомагають знизити напруження, відновити внутрішню рівновагу та краще впоратися з емоційними навантаженнями. Доповненням до зустрічі став елемент творчості — малювання як можливість відірватися від щоденних турбот.

#тчху #тренінг
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