Корецький: МОЗ та НСЗУ опрацьовують параметри фінансування підвищення зарплати медпрацівників

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявляє, що уряд підтримує питання системного підвищення рівня оплати праці медичних працівників.

"Уряд підтримує необхідність системного підвищення рівня оплати праці медичних працівників. Конкурентна заробітна плата впливає на збереження фахівців у системі охорони здоров'я та стабільну роботу медичних закладів, особливо в умовах воєнного стану", – йдеться у відповіді Корецького на петицію.

За його словами, у бюджетному запиті міністерства охорони здоров'я на 2027 рік підвищення заробітної плати медичних працівників визначено одним із ключових пріоритетів програми медичних гарантій.

Таким чином, наразі МОЗ та Національна служба здоров'я України (НСЗУ) опрацьовують відповідні параметри фінансування.

"У державних і комунальних некомерційних медичних закладах умови оплати праці визначаються відповідно до законодавства та колективних договорів з урахуванням фінансових можливостей закладу. Водночас видатки на програму медичних гарантій щороку збільшуються. Зростання фінансування розширює можливості медзакладів для підвищення заробітної плати працівників", – зазначив прем'єр.

Він наголосив, що роботодавці повинні забезпечувати своєчасну виплату передбачених законодавством доплат і надбавок та не допускати порушень під час встановлення неповного робочого часу.

"З огляду на викладене уряд підтримує порушене у петиції питання щодо системного підвищення рівня оплати праці медичних працівників. Остаточні параметри фінансування будуть визначені під час ухвалення державного бюджету України та затвердження програми медичних гарантій на 2027 рік", – додав Корецький.

Як повідомлялося, 31 серпня петиція на сайті уряду із закликом суттєво підвищити рівень заробітної плати медпрацівникам України та забезпечити гідні умови праці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

5 січня петиція на сайті Кабміну із закликом підвищити заробітні плати для медичних сестер до 25 тис. грн та для лікарів до 30 тис. грн набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Тодішня прем'єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію заявила, що збільшення ставки та тарифу з надання екстреної медичної допомоги створюються передумови досягнення рівня базової заробітної плати для лікарів екстреної та первинної медичної допомоги до 35 тис. грн.

У жовтні 2025 року урядовим рішенням унормовано, що для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників – додатково 9 тис. грн. Згідно з розрахунками заробітна платня у зонах активних бойових дій становитиме для лікарів – 40 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників – 27 тис. грн, для молодших медичних працівників – 18 тис. грн. При цьому в зонах можливих бойових дій модельований рівень оплати становитиме для лікарів – 28 тис. грн, для медичних сестер та інших середніх медичних працівників —18 тис. грн.