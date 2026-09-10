Дефіциту ліків немає, в аптек гнучка логістика - голова ДЕЦ МОЗ

Дефіцит ліків у зв’язку з ракетними атаками на фармацевтичні склади наразі відсутній, в аптек вибудувана гнучка логістика, повідомив директор Державного експертного центру (ДЕЦ) Міністерства охорони здоров’я Едем Адаманов.

"Атака – це дуже болісно, але ми не маємо зараз дефіциту. Ми можемо втратити певну кількість складів, це жахливо, але це не означає, що не буде ліків. Аптечні мережі й дистриб'ютори гнучкі, вони перебудовують свої ланцюги поставок, намагаються зберігати невеликими кількостями, більше зберігати в Європі, менше завозити", - сказав він в ефірі ТСН в четвер.

Адаманов зазначив, що "безпосередньо аптечна мережа зберігає невелику кількість, запасів - на місяць-два".

Він також зауважив, що великі міжнародні виробники мають "стоки запасів у європейських складах, це означає, що вони зможуть швидко відновити ці запаси і привезти в Україну".

"Є певні мінуси, що це може бути в міжнародній упаковці, але це не страшно, якщо людина побачить в аптеці чи в лікарні рецептурний лікарський засіб в міжнародній упаковці. Це нормально. Там всередині все одно буде інструкція для застосування українською мовою", - сказав він.

Адаманов зазначив, що "в Україні є державні запаси".

"Ми про це не говоримо публічно, ми не говоримо про якісь державні хаби, щоб не привертати уваги, ліки зберігаються невеликими кількостями в різних локаціях, але запас державний створюється, переважно з рідкісних і дороговартістих лікарських засобів, необхідних для порятунку життя", - сказав він.

Водночас Адаманов зауважив, що держава не інвестує в централізоване зберігання "звичайних безрецептурних препаратів, противірусних, знеболюючих, бо це дуже гнучкий ринок - можна швидко перевезти чи виробити".

Він також зазначив, що в України є досвід мобільних аптек і доставки "Укрпоштою". "В нас все відпрацьовано. В певних випадках це може бути фінансово неприємно, бо завжди дорожче везти "з коліс", ніж зі складу, але не буде жодного тотального дефіциту", - сказав він.