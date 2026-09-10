Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ запустив роботу офісу ветерана

Центр кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) запустив роботу офісу ветерана для надання кардіологічної допомоги ветеранам та військовим.

"Щороку тисячі ветеранів повертаються додому з війни. І багато з них навіть не підозрюють, що мають право на кардіологічну допомогу найвищого рівня. Центр кардіології та кардіохірургії МОЗ запустив важливу соціальну ініціативу – офіс ветерана, який працює спеціально для ветеранів російсько-української війни. Ветеранський простір створений, щоб військові та ветерани отримували кардіологічну допомогу швидко, зрозуміло й без зайвих бар'єрів", – повідомляє клініка.

В центрі кардіології та кардіохірургії наголосили, що в офісі ветеранів військовослужбовці й ветерани отримують фахову допомогу безкоштовно.

"У межах ветеранського простору консультації спеціалістів організовуються як частина узгодженого медичного маршруту для ветеранів та військовослужбовців. Координатор ветеранського простору допомагає організувати консультації без зайвих перенаправлень та повторних звернень", – повідомляє клініка.

В офісі ветеранів центру доступні, зокрема, діагностичні обстеження та консультації кардіолога, судинного хірурга, інтервенційного кардіолога, аритмолога та суміжних спеціалістів за показаннями, а також хірургічне лікування. За результатами консультації формується чіткий план подальших дій.